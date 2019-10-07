События

12:38 07.10.2019

Начальник Генштаба, замглавы Нацполиции и представители Минобороны находятся в понедельник в Станице Луганской, Золотом и Петровском

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Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян и представители Министерства обороны в понедельник посещают населенные пункты на линии соприкосновения на Донбассе, где 7 октября должно начаться разведение сил.

"Сегодня они целый день там будут ездить и общаться с людьми: в Петровском, Золотом, в Станице Луганской", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в силовых структурах.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

Вечером 5 октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, на участках планируемого разведения. Было анонсировано, что на нынешней неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганской, "чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".

Петровское, Золотое и Станица Луганская – населенные пункты в Луганской области

Теги: #оос #минобороны #генштаб #донбасс
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