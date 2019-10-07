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11:52 07.10.2019

Угрозы жизни пострадавшим в аварии АН-12 под Львовом нет – медики

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Угрозы жизни пострадавшим в аварии АН-12 под Львовом нет – медики

 Угрозы жизни троих членов экипажа самолета АН-12, совершившего аварийную посадку возле Львова, нет, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные главного врача городской больницы №8 Василия Обаранца.

"На утро 7 октября состояние всех пострадавших средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет", - цитирует пресс-служба слова главного врача.

По словам Обаранца, один из членов экипажа все еще остается в реанимации, а двое переведены в травматологическое отделение.

Как сообщалось, 4 октября около 7:10 утра возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет АН-12. Он приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В результате аварийной посадки погибли пять человек, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным львовского аэропорта, самолет следовал по рейсу Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и планировал во Львове дозаправку.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», – указано в сообщении.

Теги: #львов #ан_12 #авиакатастрофа
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