События

11:47 07.10.2019

Нацгвардейцы задержали близ Мариуполя мужчину с тремя "рожками" от АК-74 и пистолетом для отстрела холостых и сигнальных патронов

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На одном из блокпостов близ Мариуполя (Донецкая обл.) военнослужащие Национальной гвардии Украины и служащие батальона патрульной службы полиции особого назначения "Шторм", которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, выявили факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов.

"Во время визуального осмотра одного из транспортных средств гвардейцы заметили предметы, внешне похожие на сумку для магазинов с тремя магазинами от АК-74, патроны калибра 5,45 мм (90 шт), штык-нож к АК-74 (1 шт) и предмет, похожий на пистолет для отстрела холостых и сигнальных патронов Retay ТИЕDМОNТ XR 9 мм с магазином", - сообщает пресс-служба Нацгвардии в понедельник.

Гражданина задержали и передали работникам Национальной полиции Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Теги: #оос #мариуполь #нацгвардия #оружие
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