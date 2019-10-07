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11:38 07.10.2019

Украина и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы

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Украина и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности и подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 гг.

Согласно сообщению на сайте министерства, стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.

"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе – присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", – цитирует министерство Тараса Качку.

Теги: #интеллектуальная_собственность #качка #меморандум
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