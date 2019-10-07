Более полусотни взрывоопасных предметов выявили пиротехники ГСЧС в Станично-Луганском районе за сутки

За прошедшие сутки, 6 октября, пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по ЧС проверили около 0,4га местности в Станично-Луганском районе Лугканской области, где обнаружили свыше пятидесяти взрывоопасных предметов.

"В общем, было обследовано 0,43 га территории области, где было обнаружено и изъято 54 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 16 артиллерийских снарядов, 4 минометные мины и 34 гранаты", - сообщается на сайте ГСЧС Украины в понедельник утром.