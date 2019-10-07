События

10:21 07.10.2019

Более полусотни взрывоопасных предметов выявили пиротехники ГСЧС в Станично-Луганском районе за сутки

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Более полусотни взрывоопасных предметов выявили пиротехники ГСЧС в Станично-Луганском районе за сутки

За прошедшие сутки, 6 октября, пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по ЧС проверили около 0,4га местности в Станично-Луганском районе Лугканской области, где обнаружили свыше пятидесяти взрывоопасных предметов.

"В общем, было обследовано 0,43 га территории области, где было обнаружено и изъято 54 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 16 артиллерийских снарядов, 4 минометные мины и 34 гранаты", - сообщается на сайте ГСЧС Украины в понедельник утром.

Теги: #станица_луганская #оос #гсчс #пиротехники
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