Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье

Контрабандистов в гидрокостюмах задержали в эти выходные пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская обл.), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, вдоль которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники бросили свою ношу и попытались скрыться. Не получилось. Впоследствии, недалеко от границы, военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в понедельник.

Молодые люди планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2тыс. пачек сигарет. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, пачкарив доставлен в пограничное подразделение.

Правовую оценку действиям злоумышленников определять суд.