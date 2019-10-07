Садовый: С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло

Во Львове с сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники получили тепло, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями", – написал мэр города на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет лично держать на контроле. "Дети и больные должны быть в тепле", – отметил Садовый.

В случае отсутствия тепла в учреждениях, мэр предложил жителям города обращаться по контактным телефонам.

"Если в вашем заведении холодно - обращайтесь на горячую линию города - 1580, или в Администрацию городского головы, тел. 0322 97 59 05", – написал Садовый.