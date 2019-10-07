События

05:29 07.10.2019

В Черкассах участник автогонок сбил зрителя

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В Черкассах во время автогонок машина влетела в толпу зрителей и сбила мужчину, пострадавшего госпитализировали, сообщило местное издание "Обо всем".

"Водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей. С тяжелыми травмами госпитализировали мужчину 1988 года рождения", – сообщила изданию пресс-секретарь полиции Черкасской области

Также издание сообщило, что организаторы не согласовывали с полицией проведение автогонок. Разрешение на проведение гонки, по данным пресс-секретаря полиции, предоставила городской совет.

Гонки устроили на кольцевом перекрестке по ул. 30 лет Победы. Еще до начала соревнований несколько автомобилей задели бордюры, некоторые потеряли колеса, потому что машины заносило на скользком асфальте.

Теги: #пострадавший #автогонки #черкассы
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