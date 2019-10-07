В Житомирской области задержан полицейский, который сбывал наркотики

В Житомирской области задержан начальник одного из секторов управления противодействия наркопреступности, который занимался сбытом наркотиков, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт.Хмельницком задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств", – сказано в сообщении на сайте Бюро в воскресенье.

Полицейский наладил схему, благодаря которой продавал наркотики в одном из районов Житомирской области. Он был задержан следователями ГБР после сбыта очередной партии наркотиков.

Задержанному сообщено о подозрении ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.