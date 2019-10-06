События

23:34 06.10.2019

Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

2 мин читать
Отмена визита Могерини в Минск не отразится на отношениях Беларуси и ЕС - Хан

Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС, заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси также находился за пределами страны (4 октября участвовал в форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире - ИФ)", - сказал Хан в интервью телеканалу ОНТ.

"Я знаю, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить", - полагает еврокомиссар.

"В любом случае это (отмена визита - ИФ) никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время", - добавил Хан.

В частности, он выразил надежду, что стороны подпишут соглашение об упрощении визового режима, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью.

Как сообщалось, 4-5 октября в Беларуси планировалось проведение встречи высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" с участием Могерини. Однако накануне стало известно об отмене ее визита, и самой встречи.

В представительстве ЕС в Минске пояснили, что мероприятие откладывается "из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной".

Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск по-прежнему заинтересован в проведении данной встречи, и готов принять ее у себя в любые сроки.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Теги: #ес #могерини #встреча #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:39 04.10.2019
Совет ЕС обсудит 14 октября вопрос о мерах в отношении Турции в связи с бурением на шельфе Кипра

Совет ЕС обсудит 14 октября вопрос о мерах в отношении Турции в связи с бурением на шельфе Кипра

19:30 04.10.2019
Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

17:41 04.10.2019
Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

17:24 04.10.2019
Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

16:56 04.10.2019
На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

16:27 04.10.2019
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

15:50 04.10.2019
Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

15:41 04.10.2019
Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

15:06 04.10.2019
Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

12:20 04.10.2019
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

В Киеве на Майдане Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию!"

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

Зеленский на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету

800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье создан штаб сопротивления капитуляции Украины

Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом и Екатериновке

Билецкий с ветеранами АТО/ООС прибыли в Золотое для защиты поселка в случае отвода их него ВСУ

В Киеве на Майдане Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию!"

Преимущественно сухо и прохладно будет в Украине в начале недели

ВМС США пополнил корабль-невидимка прибрежной зоны "Цинциннати"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА