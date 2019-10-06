Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Глава Минэнерго США Рик Перри действительно просил президента США Дональда Трампа поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил обсудить с Киевом темы энергетики и экономики, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя министра.

"Министр Перри полностью поддерживал и поощрял президента (к разговору - ИФ) с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием", - приводит агентство заявление представителя Минэнерго США Шайлин Хайнс.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что в минувшую пятницу Трамп заявил республиканцам в Палате представителей США, будто это Перри просил его связаться с Зеленским по телефону.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Интерес к разговорам американского президента с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины по вопросу о проведении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В Палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.