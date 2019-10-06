События

19:47 06.10.2019

Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

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Один боец ВСУ погиб с начала воскресенья в результате 17 обстрелов на Донбассе, еще один ранен

С начала суток воскресенья на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения в результате 17 обстрелов со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке, обнародованной в воскресенье вечером на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов позиций ООС: неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета; неподалеку Авдеевки по направлению Спартака - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Павлополя по направлению Сосновского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки по направлению Стилы - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки по направлению Трудовского - из снайперского и стрелкового оружия; вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из вооружения БМП, автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитный - из минометов калибра 82-мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной по направлению Первомайска из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого по направлению Первомайска - со станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево - из миномета калибра 82-мм.

Теги: #оос #сводка #украина
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