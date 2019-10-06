Полиция сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан в Золотом и Екатериновке

Несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке соприкосновения сторон вблизи г.Золотое (Луганская обл.), украинские полицейские продолжат нести службу в н.п.Золотое-4 и с.Екатериновка, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - цитирует пресс-служба Нацполиции Трояна в воскресенье.