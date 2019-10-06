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18:15 06.10.2019

Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

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Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Еще один информатор побеседовал с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном в рамках скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает в воскресенье телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

Он обратился к Аткинсону, чтобы заявить о намерении поделиться этой информацией. Предполагается, что данные этого человека подтверждают информацию о разговоре, ранее переданную первым информатором, отмечают американские СМИ.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

ABC News отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского располагают несколько чиновников администрации США.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

Теги: #сша #трамп #украина #информатор
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