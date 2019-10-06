События

08:11 06.10.2019

Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

3 мин читать

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"05 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов. В частности, дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета, неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов. В частности. четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия, вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Майорска - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета, неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия и вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:50 06.10.2019
В больницах Черновицкой области остаются 50 человек, которые отравились в кафе

В больницах Черновицкой области остаются 50 человек, которые отравились в кафе

07:29 06.10.2019
В Черновицкой области мужчина задавил экскаватором своего напарника

В Черновицкой области мужчина задавил экскаватором своего напарника

06:39 06.10.2019
Помпео назвал правильной нынешнюю политику администрации США в отношении Украины

Помпео назвал правильной нынешнюю политику администрации США в отношении Украины

05:37 06.10.2019
В Полтавской области произошло 16 ДТП за минувшие сутки

В Полтавской области произошло 16 ДТП за минувшие сутки

03:28 06.10.2019
В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

02:32 06.10.2019
В Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП

В Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП

01:40 06.10.2019
В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

В Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший

00:58 06.10.2019
Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

00:04 06.10.2019
Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против канала 1+1

Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против канала 1+1

23:28 05.10.2019
Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмаера"

Климкин призвал прекратить дискуссию о "формуле Штайнмаера"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

Зеленский на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету

800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

ПОСЛЕДНЕЕ

Около двухсот студентов Днепропетровского политеха отселены из общежития из-за обвала грунта у стен здания

В Харькове полиция задержала военнослужащего, угрожавшего гранатой жене

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

Зеленский на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету

Прокуратура сообщила о подозрении в завладении 245 тыс. грн экс-гендиректору ГП "Укрвакцина"

800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Один из пострадавших в результате аварийной посадки АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА