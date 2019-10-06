Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"05 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ четыре раза умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов. В частности, дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета, неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 18 обстрелов. В частности. четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия, вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Майорска - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета, неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия и вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.