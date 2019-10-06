В Черновицкой области мужчина задавил экскаватором своего напарника

В результате наезда экскаватора погиб житель района в Черновицкой области, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.