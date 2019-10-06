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03:28 06.10.2019

В Киеве на Печерске спасатели ликвидировали пожар в стоматологии, пострадавших нет

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Спасатели ликвидировали пожар в стоматологической клинике в Печерском районе столицы, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"05 октября, в 17:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Шота Руставели, 26 в Печерском районе столицы. Погибших и травмированых нет", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что возгорание произошло в помещении стоматологии на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 18:48, а в 19:05 ликвидировали.

На месте происшествия работало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #киев #украина #стоматология #пожар
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