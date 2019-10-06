В Запорожье несовершеннолетний совершил смертельное ДТП

В Комунарском районе Запорожья в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб несовершеннолетний, еще четверо человек госпитализированы, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В Коммунарском районе Запорожья в результате столкновения двух автомобилей погиб несовершеннолетний. Четырех пассажиров, среди которых - трое подростков доставили в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Установлено, что 15-летний водитель автомобиля "Hyunday" взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Daewoo Lanos".

"В результате аварии пассажир первого транспортного средства, подросток в возрасте около 14 лет (полные данные устанавливаются) от полученных травм скончался под наблюдением врачей. Водитель и еще двое пассажиров, подростки 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в медицинское учреждение с травмами попал водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года", - добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.