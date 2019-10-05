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22:46 05.10.2019

Около двухсот студентов Днепропетровского политеха отселены из общежития из-за обвала грунта у стен здания

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В Днепре около 17:00 порядка двухсот студентов Днепропетровского политезхнического университет были отселены из общежития №2 по просп. Дмитра Яворницкого из-за обвала грунта возле общежития.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, на углу пятиэтажного общежития образовался провал грунта 3х2 м, глубиной 1,2 м.

На первом этаже здания, где размещалась аптека, образовались трещины на стенах.

"Руководством университета было принято решение про отселение студентов в общежитие №1 Днепропетровского политехнического университета", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсетях сообщил, что существует угроза обвала здания общежития.

"Студенты отселены. Газ, электричество перекрыты. Под здание закачивают бетон. Здание постройки 50-х. фундамент ленточный. Под зданием – бомбоубежища. Причины выясняет специальная комиссия", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной является "критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие кардинально изменившимся погодным условиям".

Также городской голова попросил жителей города не приближаться в перекрытый квартал, а это более 70 м по радиусу вокруг здания.

Он сообщил, что в воскресенье, 6 октября, центральный проспект Яворницкого будет перекрыт.

Теги: #днепр #общежитие #обвал_грунта #украина #политех
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