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18:28 05.10.2019

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

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Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Марьинке (Донецкая обл.), сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 15:20.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #донецкая_область #многоэтажка #взрыв #жертвы #украина
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