Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Марьинке (Донецкая обл.), сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 15:20.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.