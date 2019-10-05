События

15:18 05.10.2019

800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

1 мин читать
800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

800 полицейских уже подготовлены для работы на территориях Донбасса, которые будут деоккупированы.

"Для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.

Теги: #кадры #полиция #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:33 05.10.2019
Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

23:54 04.10.2019
Планы действий по урегулированию ситуации на Востоке Украине разработаны и представлены президенту – Пристайко

Планы действий по урегулированию ситуации на Востоке Украине разработаны и представлены президенту – Пристайко

18:51 04.10.2019
Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

Секретарем ЦИК стала Елена Гатауллина

18:02 04.10.2019
Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

Замглавы ЦИК стали Сергей Дубовик и Виталий Плукарь

17:15 04.10.2019
Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

Главой ЦИК избран Олег Диденко, входивший в предыдущий состав Центризбиркома

16:41 04.10.2019
Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

Единственным кандидатом на пост главы ЦИК выдвинут Олег Диденко

20:47 03.10.2019
Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

Путин считает искренним желание Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

19:21 03.10.2019
Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

19:20 03.10.2019
Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

19:12 03.10.2019
Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура сообщила о подозрении в завладении 245 тыс. грн экс-гендиректору ГП "Укрвакцина"

Госпогранслужба разворачивает в Измаиле отряд морской охраны

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

Один из пострадавших в результате аварийной посадки АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии

Боевики обстреляли участки разведения войск в направлении Золотого и Богдановки

Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом

Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА