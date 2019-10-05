800 полицейских уже подготовлены к работе на деоккупированных территориях Донбасса

800 полицейских уже подготовлены для работы на территориях Донбасса, которые будут деоккупированы.

"Для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.