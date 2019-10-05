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14:42 05.10.2019

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

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На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции, открыт временный переход

На мосту на участке разведения №1 в Станице Луганской открыли временный обходной переход, восстановительные работы продолжаются, сообщает пресс-служба президента Украины.

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют", - сказано в сообщении.

На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В пресс-службе проинформировали, что за ходом работ можно наблюдать в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планировалось установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Теги: #станица_луганская #оос #мост
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