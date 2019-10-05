События

13:31 05.10.2019

Один из пострадавших в результате аварийной посадки АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии

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Один из пострадавших в результате аварийной посадки АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в результате аварийной посадки самолета АН-12 возле Львова остается в тяжелом состоянии, двоих перевели из реанимации в травматологическое отделение, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Состояние двоих потерпевших – средней тяжести, стабильное, с позитивной динамикой. Вчера под вечер их перевели в травматологическое отделение. Состояние третьего пострадавшего остается тяжелым. Он находится в сознании, но в реанимационном отделении", - цитируют в пресс-службе горсовета слова начальника городского управления здравоохранения Львова Владимира Зуба.

Как сообщалось, ранее мэр Львова Андрей Садовый написал на своей странице в Фейсбуке, что двоих пострадавших в результате аварии грузового самолета Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации

Утром 4 октября аварийную посадку возле львовского аэропорта им.Данила Галицкого совершил транспортный самолет АН-12. В результате посадки 5 человек погибли, а троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Самолет летел из испанского города Виго в турецкий Стамбул.

По факту аварийной посадки открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Теги: #пострадавшие #ан_12 #катастрофа
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