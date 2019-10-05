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13:00 05.10.2019

Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

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Боевики с полуночи осуществили 5 обстрелов в зоне ООС, один военный ранен – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 5 обстрелов позиций операции Объединенных сил, один украинских военный пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций наших воинов со стороны российско-оккупационных войск. (…)По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один защитник Украины. Воин эвакуирован в военный мобильного госпиталь", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в субботу.

Так, после 04:30 утра на участке разведения сил и средств вблизи н.п. Золотое украинские военнослужащие зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82-мм.

Кроме того, боевики вели вооруженные провокации в районах населенных пунктов Хутор Вольный и Старогнатовка.

Также НВФ обстреливали из АГС и из стрелкового оружия позиции украинских защитников населенного пункта Новогнатовка и Гнутово.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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