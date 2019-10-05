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12:43 05.10.2019

В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом

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В воскресенье в Украине сохранится холодная погода, в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 6 октября, в Украину продолжится вторжение холодного воздуха, наибольшая вероятность дождя будет на востоке и в Карпатах.

Так, в большинстве западных областей, ночью и в восточной части умеренные, местами значительные дожди. В северных и Черкасской областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7°, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами заморозки на поверхности почвы 0-3°, в восточных областях и на Приазовье местами 8-11° тепла; днём в Украине 7-12°, на юге страны до 15°.

В Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом, ночью заморозки 3-5°, днём температура воздуха 1-3° .

В Киеве в воскресенье утром и днём небольшой дождь, ночью без осадков. Температура воздуха ночью 5-7°, днём 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 6 октября самая высокая температура воздуха днём была +25,4° в 1966 году, самая низкая ночью -3,4° в 1902 году.

В понедельник, 7 октября, днём в центральных и южных областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью в Прикарпатье также дожди.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днём 5-10° тепла.

В Карпатах выпадет мокрый снег, ночью и днём заморозки в воздухе 1-6°.

В Киеве в понедельник без осадков; днём температура воздуха 7-9°, ночью заморозки в воздухе 1-3°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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