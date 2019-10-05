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12:35 05.10.2019

Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

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Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Сотрудники Киевского управления киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили злоумышленников, которые распространяли под видом известной торговой марки фальсифицированную бытовую химию.

"Сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в субботу.

Отмечается, что злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

Установлено, что к противоправной деятельности привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами - жителями г.Ужгород. Злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции.

"Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество сырья, готовой продукции и оборудования (производственные линии) для изготовления фальсификата. …В общем, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство в по ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

Теги: #закарпатская_область #киберполиция #фальсификат
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