События

11:45 05.10.2019

Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

1 мин читать
Зенитные ракетные войска ВСУ проводят учения с боевой стрельбой

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил.

"Главной особенностью нынешних учений является то, что наши подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", - сообщил начальник зенитных ракетных войск ВС ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

Отмечается, что учения проводятся в четыре этапа. Подразделения отрабатывают прикрытие важных государственных объектов в районах постоянной дислокации.

В командовании подчеркнули, что в этом году учения будут масштабнее, чем в прошлом. В частности, привлекается больше вооружения, больше личного состава, проведут больше пусков ракет.

К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радиотехнические войска. Кроме того, специалисты ЗРВ примут участие в испытаниях нового вооружения и осуществят контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ.

Теги: #всу #учения #ракетные_войска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 02.10.2019
В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

В случае несоблюдения договоренностей о разведении войск на Донбассе, украинские военнослужащие будут действовать адекватно – Минобороны

17:06 01.10.2019
СНБО вскоре проведет соревнования техники для ВСУ во избежание обвинений в лоббировании чьих-либо интересов

СНБО вскоре проведет соревнования техники для ВСУ во избежание обвинений в лоббировании чьих-либо интересов

14:05 01.10.2019
В Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную службу

В Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную службу

11:38 28.09.2019
На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

На Львовщине завершились международные учения "Rapid Trident-2019"

18:26 24.09.2019
Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

Один украинский военнослужащий получил смертельное ранение во время обстрела на Донбассе во вторник

17:54 24.09.2019
В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских ВМС

В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских ВМС

13:42 24.09.2019
В ВСУ начались всеукраинские стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"

В ВСУ начались всеукраинские стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2019"

11:37 24.09.2019
Украина не сократит расходы на армию и безопасность и после окончания войны - Данилюк

Украина не сократит расходы на армию и безопасность и после окончания войны - Данилюк

16:07 23.09.2019
Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

12:48 21.09.2019
Генштаб работает над планом разведения сил и средств на Донбассе – глава Минобороны Украины

Генштаб работает над планом разведения сил и средств на Донбассе – глава Минобороны Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились на свадьбе – ГСЧС

США могут предложить КНДР смягчение санкций в обмен на демонтаж ядерного реактора – СМИ

В Украине ночью7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе - ГСЧС

На востоке Грузии произошло землетрясение

Боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения – штаб ООС

Мужчина, угрожавший подорвать рейсовый автобус с пассажирами, предстанет перед судом – прокуратура

Конгрессмены-демократы повесткой запросили у Белого дома документы по беседе Трампа с Зеленским

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА