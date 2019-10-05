События

09:43 05.10.2019

В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились отравились на свадьбе – ГСЧС

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В Черновицкой области в медицинских учреждениях находятся 72 человека, которые отравились отравились на свадьбе – ГСЧС

В лечебных учреждениях в Черновицкой области с признаками пищевого отравления находятся 72 человека, из них 18 детей, которые употребляли пищу в ресторане пгт Путила, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" пгт Путила", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #черновицкая_область #отравление
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