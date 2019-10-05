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08:16 05.10.2019

В Украине ночью7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе - ГСЧС

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В Украине ночью7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе - ГСЧС

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках 7-9 октября в Киеве и нескольких областях страны.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 °, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 °, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0 - 3)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Теги: #гсчс #заморозки #украина
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