В Украине ночью7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках 7-9 октября в Киеве и нескольких областях страны.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 °, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 °, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0 - 3)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.