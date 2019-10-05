События

06:52 05.10.2019

Мужчина, угрожавший подорвать рейсовый автобус с пассажирами, предстанет перед судом – прокуратура

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Харьковская местная прокуратура № 6 направила в Харьковский районный суд области обвинительный акт в отношении 58-летнего мужчины, угрожавшего гранатой пассажирам рейсового автобуса Харьков-Чугуев.

"Злоумышленнику инкриминируется покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из хулиганских побуждений, а также ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 15 п.п. . 5,7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).. Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

ЧП произошло 16 мая этого года в рейсовом автобусе MAN, который двигался по маршруту Харьков - Чугуев. Один из пассажиров дорогой поссорился с бывшей сожительницей. В разгар конфликта мужчина достал из пакета гранату Ф-1, вытащил чеку и заявил, что взорвет экс-возлюбленную и других пассажиров. В салоне автобуса на тот момент находились более 50 граждан, в тому числе женщины и дети. Подозреваемый потребовал остановить автобус, а когда водитель подчинился его требованию и остановился, подозреваемый на улице бросил предохранительную чеку в бывшую сожительницу и опять угрожал женщине расправой. Его противоправные действия пресек один из пассажиров этого же автобуса. Он обезвредил мужчину и удерживал гранату без чеки до приезда полиции.

Теги: #прокуратура #украина #харьков
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