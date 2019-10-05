В Днепре произошел пожар на продуктовом складе – ГСЧС

В Днепре на проспекте Труда в помещении продуктового склада произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Огнем охвачено офисное помещение на 2-м этаже, складское помещение и производственное помещение (производство снеков, сухариков и орехов) на 1-м этаже на общей площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области в соцсети Фейсбук.

К тушению привлечены 15 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС.

"Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 00:28 и в 1:15 ликвидирован. Причина пожара устанавливается"-подытожили в ГСЧС.