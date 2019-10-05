События

02:07 05.10.2019

Во Львовской области грузовик столкнулся с маршруткой, десять человек пострадали – полиция

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Во Львовской области грузовик столкнулся с маршруткой, десять человек пострадали – полиция

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и маршрутки пострадали десять человек, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ". По состоянию на 17.30 медики оказывают помощь десяти лицам", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Львовской области в пятницу вечером.

Авария произошла на автодороге Львов – Шегини на территории Пустомытовского района.

"На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства аварии и личности участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в полиции.

 

Теги: #львовская #жертвы #дтп #украина
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