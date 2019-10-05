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01:01 05.10.2019

Греческий премьер призвал Турцию усилить контроль за перемещением нелегалов в Грецию

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу призвал власти Турции подойти ответственно к контролю за потоком нелегалов в Грецию.

"Турция должна взять на себя ответственность... и контролировать иммиграционный поток через Эгейское море", - цитируют западные СМИ слова премьера, сказанные во время дебатов в парламенте.

По словам Мицотакиса, впервые с 2016 года Греция - среди стран ЕС - стала крупнейшим пунктом назначения для беженцев, которые прибывают к европейским берегам через Турцию.

На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что только в сентябре в Грецию прибыло 10 258 человек, и по большей части это граждане Афганистана и Сирии. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда вступило в силу соглашение между ЕС и Турцией о мерах по ограничению притока беженцев в Европу.

Накануне стало известно, что Афины хотят вернуть 10 тыс. нелегальных иммигрантов в Турцию до конца 2020 года. Всего в Греции проживает около 70 тыс. в основном сирийских беженцев.

29 сентября в лагере для беженцев "Мория" на острове Лесбос произошел пожар, который спровоцировал беспорядки с участием жителей лагеря. Полиция применила против толпы слезоточивый газ. По данным полиции, в результате пожара погибли двое - мать и ребенок, а затем еще 17 человек были ранены.

Лагерь "Мория" предназначен для проживания 3 тыс. человек, в настоящий момент в нем находятся 13 тыс. беженцев.

За последние три месяца на Лесбос высадились примерно 10 тыс. нелегалов. СМИ отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.

Соглашение было заключено с целью сдержать наплыв беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

Теги: #турция #призыв #греция #нелегалы
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