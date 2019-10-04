Двоих пострадавших в катастрофе Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации - Садовый

Двоих пострадавших в результате аварии грузового самолета Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно пострадавших, сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое", - говорится в сообщении, на официальной странице Садового в соцсети Фейсбук в пятницу вечером

"Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - подытожил Садовый.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" в пятницу утром закрывалась на взлет/посадку. Возобновление работы аэропорта было объявлено на 10:00.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.