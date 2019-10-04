События

22:58 04.10.2019

Двоих пострадавших в катастрофе Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации - Садовый

2 мин читать
Двоих пострадавших в катастрофе Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации - Садовый

Двоих пострадавших в результате аварии грузового самолета Ан-12 близ Львова перевели в травматологическое отделение, третий остается в реанимации сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно пострадавших, сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое", - говорится в сообщении, на официальной странице Садового в соцсети Фейсбук в пятницу вечером

"Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - подытожил Садовый.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" в пятницу утром закрывалась на взлет/посадку. Возобновление работы аэропорта было объявлено на 10:00.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #львов #самолет #авария #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 04.10.2019
СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

18:07 04.10.2019
Десять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой возле Львова

Десять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой возле Львова

17:41 04.10.2019
Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

Зеленский хотел бы, чтобы украинские телеканалы больше вещали в Беларуси, а белорусские - в Украине

17:24 04.10.2019
Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 млрд – Зеленский

16:56 04.10.2019
На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

На Форуме регионов Украины и Беларуси подписаны контракты примерно на $500 млн

16:27 04.10.2019
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр

13:53 04.10.2019
В Украине на выходных похолодает, в Карпатах дождь с мокрым снегом

В Украине на выходных похолодает, в Карпатах дождь с мокрым снегом

13:25 04.10.2019
Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

12:20 04.10.2019
Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

12:20 04.10.2019
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

Авария самолета Ан-12 под Львовом могла произойти из-за ошибки пилота или нехватки топлива

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Четыре человека погибли в ходе протестов в Багдаде от огня неизвестных снайперов – СМИ

Совет ЕС обсудит 14 октября вопрос о мерах в отношении Турции в связи с бурением на шельфе Кипра

В НАБУ за последние две недели поступило более 1,7тыс. обращений о возможной коррупции

Помощник госсекретаря США Дениз Натали встретилась с министром Колядой и представителями гражданского общества

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

Выборы на временно оккупированной территории Украины – это вопрос к Раде, считает новый глава ЦИК

ЦИК проведет в субботу заседание

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

Сумской горсовет обратился к Зеленскому относительно недопущения реализации "формулы Штайнмайера"

Пять человек умерли в Нидерландах и Германии, поев колбасных изделий - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА