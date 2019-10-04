События

19:21 04.10.2019

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

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Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования в пятницу 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.(…) Нарушая Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

Теги: #оос #сводка
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