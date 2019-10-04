Выборы на временно оккупированной территории Украины – это вопрос к Раде, считает новый глава ЦИК

Вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения, убежден новоизбранный глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям", - сказал Диденко журналистам по окончании первого заседания новоизбранного состава ЦИК в пятницу.