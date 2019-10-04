События

19:17 04.10.2019

СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

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СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма.

"Оперативники спецслужбы установили, что человек активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Отмечается, что задержанный является частным таксистом из Днепра. Он открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира".

"Значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

 

Теги: #сбу #украина
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