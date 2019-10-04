События

19:04 04.10.2019

ЦИК проведет в субботу заседание

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ЦИК проведет в субботу заседание

Центральная избирательная комиссия проведет в субботу, 5 октября, очередное заседание, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко.

"Мы планируем провести очередное заседание уже завтра, потому что есть несколько неотложных вопросов. В частности, относительно возмещения расходов политическим партиям", - сказал Диденко журналистам по окончании первого заседания новоизбранного состава ЦИК в пятницу.

По его словам, также предстоит признать избранным народным депутатом и зарегистрировать Александра Копыленко (от "Слуги народа").

"Также мы должны рассмотреть в ближайшее время вопрос об исключении из списков кандидатов в народные депутаты тех лиц, которые избраны членами Центральной избирательной комиссии", - сказал глава ЦИК.

Теги: #цик #заседание
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