Десять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой возле Львова

Вблизи Львова на автодороге "Львов-Шегини" столкнулись грузовик и маршрутный автобус, пострадали десять человек, сообщает полиция Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 октября, около 16:15 на автодороге "Львов – Шегини" между селами Зимна Вода и Конопница, Пустомытовского района", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ".

"По состоянию на 17:30 медики оказывают помощь десяти лицам", - сообщили в полиции.