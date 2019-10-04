События

17:57 04.10.2019

Пять человек умерли в Нидерландах и Германии, поев колбасных изделий - СМИ

1 мин читать

Пять человек в Нидерландах и Германии стали жертвами листериоза - бактериальной инфекции - после того, как поели колбасных изделий, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на нидерландский Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).
Так, три человека скончались в Нидерландах, поев продукцию предприятия Offerman, расположенного в Алсмере, в провинции Северная Голландия.
По мнению RIVM, листерии (род бактерий, возбудитель заболевания) попали в организм жертв с колбасными изделиями, изготовленными Offerman; причем предприятие поставляло продукцию в сетевые магазины Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro и Versunie.
После этого инцидента фабрика массово отзывает продукцию из торговых сетей.
СМИ также сообщили, что ранее на этой неделе два человека умерли в Германии в земле Гессен при аналогичных обстоятельствах: предположительно, они съели зараженную листериями продукцию предприятия Wilke.
Также десятки покупателей этой колбасы заболели.
Предприятие снабжало рестораны, крупные кухни и супермаркеты. Санитарные власти приостановили его работу.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

Авария самолета Ан-12 под Львовом могла произойти из-за ошибки пилота или нехватки топлива

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадал один украинский военнослужащий

Выборы на временно оккупированной территории Украины – это вопрос к Раде, считает новый глава ЦИК

СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора идеи "русского мира"

ЦИК проведет в субботу заседание

ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн

Сумской горсовет обратился к Зеленскому относительно недопущения реализации "формулы Штайнмайера"

Десять человек пострадали в результате столкновения грузовика с маршруткой возле Львова

Координатор Госдепа по борьбе с терроризмом посетит Казахстан

Трамп обещал Китаю не вмешиваться в ситуацию с протестами в Гонконге - ТВ

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА