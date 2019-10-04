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17:23 04.10.2019

Шевченковский райсуд Киева провел подготовительное заседание в деле по иску Богдана к журналистам "Схем" и НОТУ

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Шевченковский райсуд Киева провел подготовительное заседание в деле по иску Богдана к журналистам "Схем" и НОТУ

Шевченковский районный суд Киева провел подготовительно заседание в деле по иску главы Офиса президента Украины Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"4 октября 2019 года в Шевченковском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н., Савчука М., Егошину В. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - сообщает пресс-служба суда в пятницу.

Отмечается, что во время судебного заседания судом рассмотрено поданное ответчиком заявление об отводе судьи, мотивированное тем, что ответчик считает отклонение ходатайства о требовании доказательств совершено по надуманным основаниям и что ответчикам созданы препятствия в сборе доказательств

"Суд пришел к выводу о необоснованности заявленного отвода, считает свое решение об отказе в удовлетворении ходатайства …таким, что основывается на принципах норм ГПК, а потому не видит оснований для удовлетворения отвода", - сказано в сообщении.

Вопрос об отводе судьи от рассмотрения дела будет передано для определения другому судье, который определяется в порядке, установленном ч.1 ст.33 ГПК Украины.

В суде отметили, что информацию о результатах рассмотрения, дату и время судебного заседания по делу сообщат дополнительно.

Как сообщалось, Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности о том, что в 2018 году - начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы 6 раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Он подал иск в Шевченковский районный суд Киева 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов: Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также НОТУ.

1 октября состоялось подготовительное заседание по иску Богдана.

На заседании во вторник представитель ответчика Седлецкой заявил ходатайство об истребовании доказательств, суд отказался удовлетворить это ходатайство.

В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября.

Теги: #схемы #ноту #суд #богдан
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