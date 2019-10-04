И Украине, и Израилю придется справиться с проблемой разобщенности – Ложкин

И Израилю, и Украине придется справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии. Ведь от единства напрямую зависят шансы на выживание наших государств. Об этом заявил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин, комментируя первое торжественное заседание Кнессета, где приняли присягу новоизбранные депутаты Кнессета.

Как отметил Ложкин, это уже 22 созыв израильского парламента, и первое приведение Кнессета к присяге, на котором ему довелось побывать. Центральной темой выступлений и президента Реувена Ривлина, и председателя Кнессета Юлия Эдельштейна, стало национальное единство.

"Эта тема сегодня особенно актуальна для Израиля — всего полгода назад парламент впервые в истории государства не смог сформировать коалицию в отведенный срок. Кнессет был распущен, состоялись новые выборы. После оглашения их результатов израильтяне начали в шутку готовиться к третьим выборам за год. Впрочем, может и не в шутку — голоса разделились между основными претендентами практически поровну, но ни один из них, по предварительным подсчетам, не сможет сформировать коалицию без другого. В прошлый раз компромисса они не нашли. Смогут ли найти в этот — узнаем в ближайшее время", - заявил он.

Ложкин напомнил слова Юлия Эдельштейна о том, что именно национальная разобщенность уже дважды приводила к распаду независимого еврейского государства — Объединенного царства и Хасмонейского государства.

"Когда евреи сражались с внешним врагом — они были в силах сокрушать империи. Но как только начиналась гражданская война между самими евреями, все рушилось как карточный домик. Эта тема близка не только израильтянам. История Украины полна аналогичных примеров: от Киевской Руси до УНР. Справиться с проблемой разобщенности, особенно перед лицом внешней агрессии, нелегко. Но и Израилю, и Украине, придется постараться — ведь от того, насколько мы едины, напрямую зависят шансы на выживание наших государств", - подчеркнул президент ЕКУ.

Ранее, 29 сентября в Киеве прошел Марш памяти евреев в память жертв, расстрелянных в 1941-ом году в Бабьем Яру. Как сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, участие в Марше приняли более полутысячи человек.