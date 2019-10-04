События

17:22 04.10.2019

СБУ в зоне ООС выявила тайники боевиков с военными средствами поражения

1 мин читать
СБУ в зоне ООС выявила тайники боевиков с военными средствами поражения

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил обнаружили тайники боевиков с военными средствами поражения.

"Неподалеку линии разграничения в г.Горское, что в Луганской области, правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома 27 реактивных осветительных патронов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более 700 патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфляжую одежду", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Правоохранители установили, что в 2014 году схрон заложил боевик группировки "Призрак", который сейчас находится на территории временно оккупированного г.Первомайск в составе незаконного вооруженного формирования.

"Другой тайник со смертоносными средствами обнаружено в заброшенном доме в с.Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилась группировка так называемой "народной милиции ДНР". Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

Сейчас подолжается досудебное расследование по уголовным производствам по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Теги: #оос #вооружение #сбу #тайник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 04.10.2019
Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

13:04 04.10.2019
Боевики 7 раз нарушили режим тишины с полуночи

Боевики 7 раз нарушили режим тишины с полуночи

11:36 04.10.2019
Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

07:30 04.10.2019
Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

00:22 04.10.2019
Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

Госдеп США одобрил поставки Украине противотанковых вооружений на сумму свыше $39 млн

20:08 03.10.2019
Боевики с полуночи 21 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС – пресс-центр

Боевики с полуночи 21 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС – пресс-центр

15:59 03.10.2019
СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

СБУ допросила владельца телеканалов NewsOne и "112.Украина" по статьям о терроризме

13:16 03.10.2019
Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

Боевики на Донбассе с полуночи 12 раз обстреляли украинские позиции – Минобороны

08:04 03.10.2019
Впервые сотрудник СБУ примет участие в Марафоне морской пехоты США

Впервые сотрудник СБУ примет участие в Марафоне морской пехоты США

07:28 03.10.2019
Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 40 обстрелов на Донбассе

Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 40 обстрелов на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

Авария самолета Ан-12 под Львовом могла произойти из-за ошибки пилота или нехватки топлива

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, 3 пострадали, информации о 2 нет

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Firefly подарили ракеты Зеленскому и Лукашенко

Шевченковский райсуд Киева провел подготовительное заседание в деле по иску Богдана к журналистам "Схем" и НОТУ

И Украине, и Израилю придется справиться с проблемой разобщенности – Ложкин

Украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси, помилован и уже вернулся домой

У троих пострадавших в результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом переломы, двое уже прооперированы

В Украине на выходных похолодает, в Карпатах дождь с мокрым снегом

В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

Украинцы оформили 4 млн ID-карт

У задержанного врача-трасплантолога Института им. Шалимова из банковской ячейки изъято $840 тыс.

Около 40% украинцев - за легализацию игорного бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА