СБУ в зоне ООС выявила тайники боевиков с военными средствами поражения

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил обнаружили тайники боевиков с военными средствами поражения.

"Неподалеку линии разграничения в г.Горское, что в Луганской области, правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома 27 реактивных осветительных патронов, 5 гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более 700 патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфляжую одежду", - сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Правоохранители установили, что в 2014 году схрон заложил боевик группировки "Призрак", который сейчас находится на территории временно оккупированного г.Первомайск в составе незаконного вооруженного формирования.

"Другой тайник со смертоносными средствами обнаружено в заброшенном доме в с.Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилась группировка так называемой "народной милиции ДНР". Боевики скрыли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

Сейчас подолжается досудебное расследование по уголовным производствам по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.