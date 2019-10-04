События

14:07 04.10.2019

У троих пострадавших в результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом переломы, двое уже прооперированы

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У троих пострадавших в результате аварийной посадки Ан-12 под Львовом переломы, двое уже прооперированы

Трое пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого в пятницу утром находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 Львова, сообщил заместитель главного врача по хирургической работе больницы Игорь Стояновский.

"По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он нуждался в большем количестве дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь вызваны специалисты из областной больницы. У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности", - рассказал он.

"Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать всех пострадавших", - сказал Стояновский.

Согласно сайту Львовского горсовета, все трое пострадавших - 1966-1969 г. р.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" в пятницу утром закрывалась на взлет/посадку. Возобновление работы аэропорта было объявлено на 10:00.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пострадавшие #ан_12
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