В Украине на выходных похолодает, в Карпатах дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 5 октября, холодный воздух охватит большую часть территории Украины, в зоне влияния атмосферных фронтов почти везде, кроме севера, пройдут дожди, сообщил Укргидрометцентр.

Временами дожди, местами с грозами, в южных, днем в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, лишь в большинстве северных, Винницкой, ночью и в западных областях без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на юге и востоке страны 9-14°; днем 9-15°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях 15-21°.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 октября самая высокая температура днем была +26,3 в 1929, 1966, самая низкая ночью -2,7 в 1939 году.

6 октября в западных, ночью и в восточных областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков, лишь днем в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на юге до 15°.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью 0-3° мороза, днем 1-3° тепла.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.