В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках 7-9 октября в Киеве и нескольких областях страны.

"Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.

Кроме того, в это же время в северных, западных и центральных областях Украины сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), а 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 ° (I уровень опасности, желтый).