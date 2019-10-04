События

13:53 04.10.2019

В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

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В Киеве и нескольких областях 7-9 октября ожидаются ночные заморозки в воздухе

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о заморозках 7-9 октября в Киеве и нескольких областях страны.

"Ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.

Кроме того, в это же время в северных, западных и центральных областях Украины сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), а 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 ° (I уровень опасности, желтый).

Теги: #киев #погода
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Интерфакс-Украина
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