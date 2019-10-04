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13:29 04.10.2019

Украинцы оформили 4 млн ID-карт

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Украинцы оформили 4 млн ID-карт

Государственная миграционная служба (ГМС) констатирует, что с января 2016 года украинцы уже оформили 4 млн ID-карт.

"Друзья, сегодня персонализирована четырёхмиллионная ID-карта. Это означает, что уже 4 миллиона граждан Украины оформили документы нового образца, соответствующие современным международным стандартам в сфере безопасности. Такое количество ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине", - говорится в сообщении ведомства.

В ГМС отмечают, что в последнее время ID-карты приобретают все большую популярность, "все чаще ее хотят оформить не только молодежь, но и пожилые люди".

Теги: #гмс #id_карточки
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