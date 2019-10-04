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13:04 04.10.2019

Боевики 7 раз нарушили режим тишины с полуночи

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Боевики 7 раз нарушили режим тишины с полуночи

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на Донбассе с начала текущих суток, 4 октября, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую вооруженную активность адекватным ответным огнем. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших защитников Украины нет", - говорится в тексте сводки.

По данным ведомства, боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и гранатометов других систем, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

Теги: #оос #минобороны #режим_тишины
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