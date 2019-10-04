События

11:13 04.10.2019

В Бородянке горел тепловоз

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В Бородянке горел тепловоз

Возгорание маневрового тепловоза в пгт Бородянка (Киевская обл.) было ликвидировано в четверг вечером через 15 минут после поступления сообщения, сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

"3 октября в 20:45 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании маневренного тепловоза на территории предприятия в Бородянке, ул.Привокзальная. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка. По прибытию установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке. В 20:50 пожар был локализован и не допущено распространение огня. В 21:00 - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Огнем поврежден моторный отсек тепловоза. Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара привлекались 4 чел. личного состава и 1 ед. техники.

Теги: #тепловоз #пожар
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