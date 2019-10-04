События

09:45 04.10.2019

Под окном одного из советников главы Херсонской обладминистрации ночью прогремел взрыв

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Под окном одного из советников главы Херсонской обладминистрации ночью прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало в ночь на пятницу под окном квартиры одного из советников главы Херсонской областной государственной администрации, пострадавших нет, полиция устанавливает обстоятельства взрыва.

"Сегодня около 3.00 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил один из советников председателя Херсонской областной администрации. Он сообщил, что под окном его квартиры раздался взрыв. На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал", - сообщается на странице полиции Херсонской области в пятницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по п.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Теги: #херсонская_область #взрыв
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